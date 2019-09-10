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Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать сведения о бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте России по правам человека.

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов 10 сентября рассмотрела замечания Росгвардии и МВД по проекту разработанной правозащитниками памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия.

В частности, Росгвардия предложила обязать журналистов носить опознавательные жилеты, соблюдать конфиденциальность информации по отношению к военным и их семьям, а также выполнять требования, предусмотренные ст. 8 и 9 Закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также выполнения требований военнослужащих и сотрудников Росгвардии».

МВД, в свою очередь, предложило включить в Памятку напоминание о недопустимости провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также об обязанностях, этических принципах журналистов и запретах, предусмотренных законом.

Памятка для журналистов, освещающих публичные мероприятия, была разработана правозащитниками 2 августа, и направлена для ознакомления в Союз журналистов России, Союз журналистов Москвы, МВД России и Росгвардию.

Летом в Москве проходили согласованные и несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Акции 27 июля и 3 августа сопровождались массовыми задержаниями, в том числе журналистов. Следственный комитет по их итогам возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также о насилии по отношению к представителям власти.

В середине августа в Росгвардии заявили, что после несанкционированных митингов сотрудники ведомства начали получать телефонные угрозы и оскорбления в интернете.

Теги: Росгвардия, митинг
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