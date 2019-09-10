Билл Гейтс назвал свои основные занятия в жизни

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,42 -0,13 EUR Бирж. 72,29 -0,11 Brent 63,60 +1,35% USD Нал. 65,92 65,07 EUR Нал. 72,79 71,88 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1050 +0,0005 BTC/USD Бирж. 10 223,00 -95,00 IMOEX 2 781,62 -0,18% RTSI 1 339,75 -0,03% DJIA 26 747,47 -0,33% Nasdaq 8 026,84 -0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ferrari $185 (+21,06%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,18%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,17%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Ferrari $185 (+21,06%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
EQT $4,5 (-63,18%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,17%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
AT&T $40 (+7,38%) прогноз Cowen к 09.09.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 12:12
Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева Общество, 18:13 Мэр Тбилиси обвинил Deutsche Welle в заказной статье о премьере Грузии Политика, 18:12 США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы» Политика, 18:07 МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США Политика, 17:59 Путин передал полномочия Карасина другому замглавы МИДа Политика, 17:47 Билл Гейтс назвал свои основные занятия в жизни Общество, 17:43 Путин поручил обдумать расширение археологических раскопок в Кремле Общество, 17:35 Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам Технологии и медиа, 17:32 Самоубийственная технология: в чем опасность мозгового чипа Илона Маска Экономика инноваций, 17:29  Медведев вспомнил о неполноценном положении России в G8 Политика, 17:22 СК вменил братьям Ананьевым преступления на 66 млрд руб. и $575 млн Общество, 17:21 Насколько прибылен сейчас майнинг Bitcoin Крипто, 17:13 Почему автомобилисты бойкотировали «умные» страховки Pro, 17:13 Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» Политика, 17:07
Общество ,  
0 
Билл Гейтс назвал свои основные занятия в жизни

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал чтение и жевание дужек очков основными занятиями в своей жизни. Об этом сообщает WSJ.

«Это главное, чем я занят в жизни. Я читаю и жую дужки очков», — заявил он в интервью изданию, взятом в преддверии выхода документального фильма «В голове у Билла: Расшифровывая Билла Гейтса». Режиссером киноленты стал обладатель премии «Оскар» Дэвис Гуггенхайм.

Мультимиллиардер отметил, что никто никогда не пытался поменять его имидж, например, убедить избавиться от веснушек или отучить качаться на стуле. По словам Гейтса, зрители фильма увидят, что он так и не избавился ни от одной из своих привычек.

Миллиардер также объяснил, почему не считает своей задачей вдохновлять других людей.

«Я не проповедник», — отметил он, добавив, что со временем «научился кое-чему относительно того, как выступать на публике и как формулировать пути решения проблем». Гейтс отметил, что основателю Apple Стиву Джобсу это умение всегда давалось более естественно. По словам миллиардера, Джобс мог заворожить аудиторию рассказом о компьютере NeXT (следующий проект Джобса после ухода из Apple в 1985 году), который на деле был не очень успешным изобретением.

«Я хотел бы обладать таким же волшебным даром, потому что имею дело с во многом более важными проектами и мне нужно убедиться, что их не будут игнорировать», — отметил мультимиллиардер.

В июле Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). В издании отметили, что миллиардер оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность.

Документальный фильм о жизни Билла Гейтса выйдет в сентябре 2019 года на онлайн-платформе Netflix.

Теги: Билл Гейтс, Microsoft
Материалы по теме
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Технологии и медиа
Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
Технологии и медиа
Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter