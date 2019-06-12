Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля. Об этом сообщается на сайте Кремля. С 14 июня, отмечает «РИА Новости», эти находки смогут посмотреть все желающие.

Путину показали обнаруженные на местах раскопок предметы отделки здания приказов (органы центрального управления на Руси), оружие и предметы быта. Президент спустился в сам раскоп, а после экскурсии поблагодарил археологов и вручил им медаль 1869 года, посвященную первому русскому археологическому съезду.

Раскопки проводились в Большом кремлевском сквере с мая. Археологи выбрали это место, так эта часть исторического ядра Кремля находится рядом с Соборной площадью, где с большой вероятностью можно обнаружить отложения второй половины XII века (самые древние в Москве).

На территории сквера размещались здания приказов. Отмечается, что они были основой будущей системы министерств.

В феврале на Долгоруковской улице в Москве археологи нашли клад из серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века. Монеты нашли в месте раскопа, где раньше находился дом, снесенный в 1960-х. Всего обнаружили 97 монет номиналом от половины копейки до рубля.

