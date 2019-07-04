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Экономика ,  
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Минтруд сохранит запрет для женщин на работу машинистами бульдозеров
Минтруд решил сохранить ограничение для женщин на работу машинистом экскаватора и бульдозера. В последней редакции список запрещенных для россиянок профессий расширен с 98 до 100 работ и должностей, уточнили РБК в ведомстве
Фото: Jan Huebner / Ulrich / ТАСС

Минтруд решил сохранить ограничение для женщин на работы, выполняемые машинистом экскаватора и бульдозера. На сегодня в проекте актуализированного перечня содержится сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин, сообщили РБК в министерстве.

В распоряжении РБК оказалась одна из редакций проекта приказа Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». В документе содержится список из 98 производств, работ и должностей с ограничениями для женщин. Проект приказа был направлен 18 июня на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

В Минтруде РБК уточнили, что в последнюю редакцию проекта приказа были добавлены следующие виды работ:

  • работы, выполняемые машинистом автогрейдера, автогудронатора, автоямобура, бетононасосной установки, битумоплавильной передвижной установки, бульдозера, грейдера-элеватора, смесителя асфальтобетона передвижного, укладчика асфальтобетона;
  • работы, выполняемые машинистом экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного (канавокопателя и траншейного).

Таким образом, в проекте приказа на сегодняшний день содержится сто производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин.

Действующий список официально запрещенных для женщин профессий был утвержден правительством России почти 20 лет назад, в нем содержится 456 видов работ и должностей. Минтруд совместно с объединениями работодателей и профсоюзов пересмотрел и актуализировал перечень запрещенных для россиянок производств, работ и должностей.

Как Минтруд изменил список запрещенных для женщин профессий

Критериями при пересмотре перечня стали факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин, влияют на здоровье будущего поколения и влекут за собой «отдаленные последствия», уточняли в министерстве. Одновременно перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что служит гарантией их права на справедливые условия труда, отметили в Минтруде.

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:

  • водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
  • членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
  • парашютистом;
  • машинистом электропоезда;
  • слесарем по ремонту автомобилей;
  • рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
  • трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых сохранится ограничение на труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др.

Для женщин по-прежнему сохранится ограничение на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. При этом они могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы. Останется неизменным ограничение на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения. Согласно актуализированному перечню, женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей. Они не смогут быть задействованы в работах по непосредственному тушению пожаров и др.

Действие актуализированного перечня будет распространяться на работниц, чьи условия труда отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах, уточняли в министерстве. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Автор: Юлия Старостина
Теги: женщины, Минтруд РФ, запрет, работа
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