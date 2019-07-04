Минтруд сохранит запрет для женщин на работу машинистами бульдозеров

- работы, выполняемые машинистом экскаватора одноковшового, машинист экскаватора роторного (канавокопателя и траншейного).
Таким образом, в проекте приказа на сегодняшний день содержится сто производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин.
Действующий список официально запрещенных для женщин профессий был утвержден правительством России почти 20 лет назад, в нем содержится 456 видов работ и должностей. Минтруд совместно с объединениями работодателей и профсоюзов пересмотрел и актуализировал перечень запрещенных для россиянок производств, работ и должностей.
Как Минтруд изменил список запрещенных для женщин профессий
Критериями при пересмотре перечня стали факторы, которые опасны для репродуктивного здоровья женщин, влияют на здоровье будущего поколения и влекут за собой «отдаленные последствия», уточняли в министерстве. Одновременно перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что служит гарантией их права на справедливые условия труда, отметили в Минтруде.
После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:
- водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
- членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
- машинистом электропоезда;
- слесарем по ремонту автомобилей;
- рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
- трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.
В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых сохранится ограничение на труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др.
Для женщин по-прежнему сохранится ограничение на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. При этом они могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы. Останется неизменным ограничение на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения. Согласно актуализированному перечню, женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей. Они не смогут быть задействованы в работах по непосредственному тушению пожаров и др.
Действие актуализированного перечня будет распространяться на работниц, чьи условия труда отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах, уточняли в министерстве. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.