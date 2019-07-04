Минтруд сохранит запрет для женщин на работу машинистами бульдозеров

Минтруд решил сохранить ограничение для женщин на работу машинистом экскаватора и бульдозера. В последней редакции список запрещенных для россиянок профессий расширен с 98 до 100 работ и должностей, уточнили РБК в ведомстве

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Минтруд решил сохранить ограничение для женщин на работы, выполняемые машинистом экскаватора и бульдозера. На сегодня в проекте актуализированного перечня содержится сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин, сообщили РБК в министерстве.

В распоряжении РБК оказалась одна из редакций проекта приказа Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». В документе содержится список из 98 производств, работ и должностей с ограничениями для женщин. Проект приказа был направлен 18 июня на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минтруде РБК уточнили, что в последнюю редакцию проекта приказа были добавлены следующие виды работ: