Трамп посоветовал кандидатам в париках не участвовать в выборах

Кандидатам воздержаться от участия в выборах, если их волосы не настоящие, заявил президент Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Южной Каролине. Трансляцию встречи вел канал NBC.

Глава государства отметил, что его неоднократно подозревали в ношении парика, «трогали его волосы и были очень разочарованы, узнав, что они настоящие».Трамп подчеркнул, что доказательством того, что он не носит парик, является то, что он был «под проливными дождями, под ветром в 60 км/ч».«Если это не твои волосы, не иди на выборы», — подытожил Трамп.

В 2015 году, во время предвыборной кампании, Трамп предложил одной из сомневавшихся в натуральности его волос женщине потрогать его шевелюру. В то же время, в феврале 2017 года врач Трампа после регулярного медосмотра главы государства объявил о том, что президент принимает специальный препарат для роста волос, а через год сам Трамп заявил о том, что с помощью своей экстравагантной прически пытается скрыть лысину.