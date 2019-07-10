В Москве задержали подозреваемого в продаже несовершеннолетней девочки

Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело против мужчины, подозреваемого в продаже несовершеннолетней девушки. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемый познакомился в социальной сети с 16-летней девочкой, после чего привез ее в Москву для продажи. Для сделки он выставил ценник в 500 тыс. руб. Сделка прошла 9 июля в кафе на востоке Москвы. Преступники были задержаны, так как сделка была организована в рамках оперативных мероприятий, сказано в сообщении.

Уголовное дело было заведено по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Уточняется, что по уголовному делу продолжается расследования, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

В апреле 2018 года в Москве задержали женщину, которая пыталась продать сына за $20 тыс. По данным следствия, женщина, проживавшая в Алма-Ате, разместила объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения, после чего приехала в Москву для совершения сделки.