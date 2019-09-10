В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета

Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Домодедово. В настоящее время самолет осматривается авиатехниками.

«Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и будет контролировать соблюдение прав пассажиров задержанного рейса. Пока авиакомпания не предоставила сведения, этим же бортом или резервным они будут отправлены к месту назначения. Это будет зависеть от результатов осмотра воздушного судна авиатехниками», — заявили в ведомстве.

Ранее рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву был задержан из-за технической неисправности. На борту лайнера Boeing 737-800 находились 187 пассажиров.