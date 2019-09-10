В Дюссельдорфе из-за пожара в больнице погиб пожилой мужчина

В Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел пожар в больнице Marien Hospital, в результате которого погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщает Spiegel.

Из-за огня пострадали 19 человек. Среди них семеро получили тяжелые травмы, еще четверо находятся в состоянии, угрожающем жизни. До этого экстренные службы говорили о 72 пострадавших, большинство из них, как сообщалось тогда, отравились дымом.

Пожар произошел на втором этаже больницы. Погибшего обнаружили в палате, которая примыкала к помещению, откуда распространился огонь.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, дым из палаты распространился по всем пяти этажам больницы. Пожарным понадобился час, чтобы потушить возгорание из-за оборудования в палате, снабжающего пациентов кислородом, так как оно усилило огонь.