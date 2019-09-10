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Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
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Общество ,  
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В Дюссельдорфе из-за пожара в больнице погиб пожилой мужчина

В Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел пожар в больнице Marien Hospital, в результате которого погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщает Spiegel.

Из-за огня пострадали 19 человек. Среди них семеро получили тяжелые травмы, еще четверо находятся в состоянии, угрожающем жизни. До этого экстренные службы говорили о 72 пострадавших, большинство из них, как сообщалось тогда, отравились дымом.

Пожар произошел на втором этаже больницы. Погибшего обнаружили в палате, которая примыкала к помещению, откуда распространился огонь. 

Как пишет Süddeutsche Zeitung, дым из палаты распространился по всем пяти этажам больницы. Пожарным понадобился час, чтобы потушить возгорание из-за оборудования в палате, снабжающего пациентов кислородом, так как оно усилило огонь.

Общество
При пожаре в жилом доме в Нюрнберге погибли пять человек

В марте из-за пожара в жилом доме Нюрнберга (Бавария) погибли пять человек, включая четырех детей. Пожар начался на первом этаже здания, который в итоге полностью сгорел. Всего в доме в это время находились девять человек, четырех из них удалось спасти. Причины происшествия тогда не назывались.

Теги: Германия, пожар, погибшие
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