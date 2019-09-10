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Технологии и медиа ,  
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Huawei отозвала иск против властей США после возвращения техники

Американский филиал китайской корпорации Huawei отозвал иск против Министерства торговли и других правительственных учреждений США. Об этом сообщается на сайте компании.

Huawei решила отозвать иск, после того как американские власти вернули конфискованное оборудование, из-за которого компания подала в суд. Как говорится в заявлении, такое решение США Huawei считает «молчаливым признанием того, что изъятие было незаконным и произвольным».

Среди конфискованной техники были компьютерные серверы, коммутаторы и другое телекоммуникационное оборудование, произведенное Huawei в Китае. Американская «дочка» рассчитывала вернуть его в страну после тестирования и сертификации в калифорнийской лаборатории в сентябре 2017 года. Министерство торговли США изъяло технику, пока она находилась в пути.

Американские власти, как отмечается в заявлении, удерживали оборудование в течение двух лет, так как не могли принять решение о необходимости лицензии для его отправки в Китай.

В августе правительство США направило в американский филиал результаты проведенного расследования, согласно которым в этом случае не требуется специальное разрешение. Власти США вернули оборудование в филиал за свой счет. Причины конфискации они не объяснили.

Бизнес
Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование

В конце июня Huawei обратилась в суд с требованием вернуть технику. Американские власти, как отмечалось, предполагали, что Пекин может использовать оборудование для шпионажа. В Huawei это отрицали. Все это время техника находилась на складе в Аляске, где ее и конфисковали.

Теги: Huawei, США, торговая война
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