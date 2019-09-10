Huawei отозвала иск против властей США после возвращения техники

Американский филиал китайской корпорации Huawei отозвал иск против Министерства торговли и других правительственных учреждений США. Об этом сообщается на сайте компании.

Huawei решила отозвать иск, после того как американские власти вернули конфискованное оборудование, из-за которого компания подала в суд. Как говорится в заявлении, такое решение США Huawei считает «молчаливым признанием того, что изъятие было незаконным и произвольным».

Среди конфискованной техники были компьютерные серверы, коммутаторы и другое телекоммуникационное оборудование, произведенное Huawei в Китае. Американская «дочка» рассчитывала вернуть его в страну после тестирования и сертификации в калифорнийской лаборатории в сентябре 2017 года. Министерство торговли США изъяло технику, пока она находилась в пути.

Американские власти, как отмечается в заявлении, удерживали оборудование в течение двух лет, так как не могли принять решение о необходимости лицензии для его отправки в Китай.

В августе правительство США направило в американский филиал результаты проведенного расследования, согласно которым в этом случае не требуется специальное разрешение. Власти США вернули оборудование в филиал за свой счет. Причины конфискации они не объяснили.