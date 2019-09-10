Гидрометцентр предупредил об угрозе пожаров в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр предупредил об угрозе пожаров в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр продлил «желтый уровень» погодной опасности в столице и Подмосковье из-за угрозы пожаров.

Ранее предупреждение было объявлено на вторник, 10 сентября. Теперь оно продлено до 23 часов среды, 11 сентября. «Желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем в регионе будет достигать плюс 23–25 градусов, ночью упадет до плюс 12–14 градусов. Жителей Москвы и области ожидает небольшая облачность без осадков, ветер может достигнуть 8 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков говорил, что температура воздуха в Центральной России в сентябре будет соответствовать температуре воздуха в середине июля.