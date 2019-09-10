В Томской области пособника террористов приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд в Томской области приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину за финансирование террористической группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), а также за вербовку местных студентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Суд признал, что фигурант дела, находясь в Томской области, оказывал поддержку членам террористической организации, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии. Кроме того, он склонял студентов местных вузов примкнуть к группировке и вести за рубежом боевые действия.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Приговор вступил в законную силу.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам жителя Ставропольского края, присягнувшего на верность запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ).