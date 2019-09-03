Военный суд дал 11 лет присягнувшему ИГ жителю Ставрополья

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Саида Маматханова, присягнувшего запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Сообщение об этом размещено на сайте суда.

Следователи установили, что в январе текущего года Маматханов записал на мобильный телефон видео, в котором он принес присягу руководителю террористической организации. Видеозапись он отправил через интернет «неустановленному лицу» для передачи ролика руководителю террористической группировки.

Суд признал Маматханова виновным в участии в деятельности террористической группировки (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

В конце августа ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии боевика, готовившего теракты. В ходе обыска силовики обнаружили тайник с взрывными устройствами, который впоследствии был ликвидирован.