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«Ведомости» узнали о невозврате денег при оплате товаров по QR-коду

При отказе от товаров, оплаченных через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, пока не удастся получить назад потраченные деньги. Об этом «Ведомостям» рассказал работающий с СБП банкир.

Он уточнил, что конфигурация системы не позволяет отменять операции, следовательно, проводить автоматический возврат денег. Технический директор «Золотой короны» Андрей Надточий подтвердил газете, что «механизм возмещения средств за возвращенные товары пока не предусмотрен».

Он добавил, что недочет не должен стать проблемой, так как у магазинов есть возможность проводить возврат другими способами. В перспективе, по его словам, перечисление денег покупателям может стать отдельной операцией. Сейчас в СБП компании не могут делать переводы физлицам.

Как отметил представитель сети «М.Видео-Эльдорадо», тестирующей сервис, вопрос с возвратами в СБП касается не технической стороны дела, а законодательной. Там надеются, что скоро появятся нормативные документы для возвратов через СБП, пока сеть планирует пользоваться существующими установленными способами возврата денег за товар.

Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК) пообещали, что к массовому запуску проекта опция возврата денег появится. По их утверждению, для это не потребуется вносить изменения в нормативные акты. «Ведомостям» не уточнили, когда именно опцию добавят в систему, однако отметили, что она будет реализована в ближайшее время, а ее необходимость обсуждалась с НСПК еще на старте пилота.

СПБ предполагает оплату товаров через сканирование их QR-кодов. Сейчас систему, кроме «М.Видео-Эльдорадо», тестируют Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», re: Store и другие крупные магазины. Центробанк объявил о запуске СБП в январе.

Финансы
ЦБ запустил систему быстрых платежей

В конце июля ретейлеры пригрозили отказом от использования СПБ из-за предложения банков повысить тарифы до 1–1,5% вместо изначально обещанных ЦБ 0,3–0,4%.

Теги: СБП, Центробанк
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