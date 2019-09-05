Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:00 мск цена фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,52%, до $62,38 за баррель, а стоимость фьючерсов на WTI — на 2,26%, до $57,53. Последний раз цена нефти Brent находилась выше $62 за баррель 2 августа.

В середине августа Bloomberg сообщал, что американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы принесли выгоду российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года смогли заработать $905 млн. Речь идет, в частности, о спросе на Urals в Средиземноморском регионе.