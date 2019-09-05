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CVS Health $76 (+21,5%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,81%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Финансы ,  
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Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:00 мск цена фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,52%, до $62,38 за баррель, а стоимость фьючерсов на WTI — на 2,26%, до $57,53. Последний раз цена нефти Brent находилась выше $62 за баррель 2 августа.

В середине августа Bloomberg сообщал, что американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы принесли выгоду российским нефтяным компаниям, которые с ноября 2018 года смогли заработать $905 млн. Речь идет, в частности, о спросе на Urals в Средиземноморском регионе.

Теги: Brent, нефть
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