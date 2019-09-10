В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

В Таиланде около 32 северных и северо-восточных провинций пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, пишет Bangkok Post.

С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств. По данным департамента по предотвращению и борьбе с последствиями стихийных бедствий, больше всего пострадали провинции Питсанулок, Пичит, Амнат Чароен, Ясотхон, Убон Ратчатхани, Рой Ет и Сисакет.

Как отмечается, несмотря на то, что сильные штормы Каджики и Подул уже прошли, дожди во многих районах продолжаются.

Два района провинции Убон Ратчатхани оказались затоплены, после того как река вышла из берегов, люди были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. Власти провинции говорят, что это самое сильное наводнение в Убон Ратчатхани за 17 лет.