Прокуратура Читы начала проверку после обрушения потолка в детсаду

Прокуратура Читы начала проверку после обрушения потолка в детсаду

Прокуратура Читы начала проверку после публикаций СМИ о том, что в детском саду № 38 обрушился потолок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка полноте финансирования проведения соответствующих работ и соблюдению иных требований, предъявляемых к обеспечению безопасности образовательного процесса», — говорится в сообщении.

Портал Чита.ру со ссылкой на городскую администрацию сообщал, что 9 сентября в детском саду обрушилась часть потолочного покрытия. По данным властей, ремонт в здании начнут 10 сентября, поэтому для детей временно предоставят другое помещение.

Издание со ссылкой на родителя одного из детей отметило, что в результате никто не пострадал, так как все находились на улице.