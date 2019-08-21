Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

В одном из детских садов Благовещенска во время занятий упала штукатурка с потолка. Об этом сообщает администрация города.

Это произошло в дошкольном учреждении №5 по адресу: ул. Ломоносова, 178.

Почти сразу же на место приехала рабочая группа по обследованию помещения. В настоящее время на месте работают и.о. мэра Благовещенска Олег Имамеев, министр образования Амурской области Светлана Яковлева, замглавы города Юлия Рябинина, сотрудники городского управления капитального строительства и начальник управления образования.

Видео: Амурская правда

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице. Родители третьего ребенка от госпитализации отказались. По данным Минобразования Приамурья, на которые ссылается «РИА Новости», в момент обрушения штукатурки в помещении находились 13 детей. Всего этот детский сад посещают 100 воспитанников.