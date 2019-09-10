Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada

Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис заявил, что в будущем рост на российском рынке электромобилей может составить 5%. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в настоящее время этот рынок в России остается маленьким, и в 2019 году электромобилей произвели менее 300 штук. Каракатзанис отметил, что при этом прогноз о росте на 5% не может быть точным.

Глава АвтоВАЗа добавил, что электромобили не являются доступными средствами передвижения. По его словам, для них необходимо создавать инфраструктуру, в частности, при федеральной и региональной поддержке.

«И если будет спрос, когда наши потребители будут готовы, конечно, бренд Lada будет готов к этому, потому что все технологии доступны для бренда. Когда они нам потребуются, мы их используем», — сказал он.