Спецслужба в Латвии начала проверку магазина одежды с изображением Путина

Спецслужба в Латвии начала проверку магазина одежды с изображением Путина

Служба госбезопасности Латвии начала проверку магазина Black Star Wear в Риге из-за одежды с изображением президента России Владимира Путина Об этом сообщает Delfi.

Издание отмечает, что проверка началась по инициативе лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса, который попросил главу Службы госбезопасности Нормунда Межвиетса оценить ситуацию. Он попросил выяснить, не является ли одежда угрозой нацбезопасности и можно ли считать российскую символику призывом решать проблемы с помощью силы.

В Службе заявили, что подобная одежда является попыткой пропаганды и увеличения влияния Кремля в других странах. В ведомстве добавили, что руководству торгового центра нужно внимательнее выбирать арендаторов.

Управляющая рижскими торговыми центрами компания Linstow Center Management также попросила магазин бренда Black Star Wear убрать с продажи одежду с изображением Путина, на тематику Вооруженных сил России и российского флага.

«Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию», — сказала представительница компании Илзе Жука. Она заявила, что все арендаторы работают по единым правилам и латвийским законам.