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Общество ,  
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В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.

По данным ведомства, самолет благополучно приземлился в берлинском аэропорту Тегель, после чего врачи скорой помощи осмотрели 13 пассажиров. Отмечается, что пять человек получили легкие травмы, а еще один — средней степени тяжести.

Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя пожарной службы сообщает, что всего ранения получили восемь человек, шестерых из которых госпитализировали. Газета добавляет, что среди пострадавших оказались два члена экипажа.

Общество
Из-за турбулентности пострадали 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета

Самолет Airbus A319 принадлежит авиакомпании Eurowings. Издание отметило, что лайнер попал в зону турбулентности за 20 минут перед посадкой. Morgenpost сообщает, что самолет прилетел из Италии.

В конце августа 35 пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности, так как лайнер резко потерял 300 м высоты. Лайнер направлялся с Маврикия в Мадрид. Госпитализация понадобилась более десяти пассажирам.

Теги: Германия, турбулентность, пострадавшие, Берлин
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