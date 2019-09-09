В Кремле предложили не вести важные переговоры в штаб-квартире ООН в США

В Кремле предложили не вести важные переговоры в штаб-квартире ООН в США

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном «визовой войны». Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, Вашингтон подвергает цензуре состав переговорных групп из других стран, пользуясь тем, что штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. «В последнее время не только Россия, но и ряд других государств уже практически на постоянной основе сталкивается с ситуацией, когда члены наших делегаций либо вовсе не получают визы, в том числе на заседания группы открытого состава, либо получают их со значительным опозданием», — отметил он.

Тем самым, заявил спецпредставитель президента, Вашингтон препятствует «функционированию нормального ооновского дипломатического процесса» и нарушает обязательства, взятые на себя при основании штаб квартиры ООН.

«Россия будет ставить вопрос, чтобы в начале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая группу открытого состава и группу правительственных экспертов», — отметил он.