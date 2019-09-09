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В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Чувашии в Яльчикском районе внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате пострадали водитель и двое детей. Об этом РБК сообщила старший инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД Чувашии Алена Николаева.

ДТП произошло около населенного пункта Малая Ерыкла. «В автобусе находились 22 человека, в том числе 20 детей. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, также, как и сопровождающие. Столкнулись школьный автобус ПАЗ и легковушка. Пострадали три человека — двое детей и водитель автобуса. У водителя автобуса есть переломы. Предварительная причина: водитель легковой машины, который ехал в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения с целью совершения обгона», — сказала Николаева.

Как сообщает Следственный комитет по Чувашской Республике, автобус после столкновения съехал в кювет. По данным ведомства, 59-летний водитель автобуса сломал руку, еще двое детей в возрасте 12 и 15 лет получили ушибы. Все они были доставлены в больницу.

Следователи проводят проверку с целью установить, соответствовали ли услуги по перевозке детей требованиям безопасности.

В апреле под Тулой в аварию попал школьный автобус, в котором находились 40 детей и пятеро сопровождающих. Автобус по невыясненным причинам съехал в кювет и перевернулся. В результате учительница получила травмы, никто из детей не пострадал.

Теги: Чувашия, ДТП, школьный автобус, новости РБК
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