МИД России не увидел угрозы в решении Ирана по центрифугам для урана

МИД России не увидел угрозы в решении Ирана по центрифугам для урана

Перезапуск Ираном научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на центрифугах для обогащения урана не представляет угрозы, поскольку находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Об говорится в заявлении МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

«Риска переключения разработок на использование в незаявленных целях нет. Иран полностью соблюдает ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия], выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ (так называемую ядерную сделку. — РБК), применяет Дополнительный протокол», — говорится в комментарии.

В МИДе также отметили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств в рамках «ядерной сделки» были сделаны под санкционным давлением со стороны США, в том числе против космической отрасли ИРИ.

Власти Ирана объявили об очередном сокращении своих обязательств в рамках «ядерной сделки» 6 сентября. По словам президента республики Хасана Роухани, Тегеран отказался от соблюдения ограничений по атомным исследованиям для создания центрифуг, пригодных для обогащения урана.