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МИД России не увидел угрозы в решении Ирана по центрифугам для урана

Перезапуск Ираном научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на центрифугах для обогащения урана не представляет угрозы, поскольку находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Об говорится в заявлении МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

«Риска переключения разработок на использование в незаявленных целях нет. Иран полностью соблюдает ДНЯО [Договор о нераспространении ядерного оружия], выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ (так называемую ядерную сделку. — РБК), применяет Дополнительный протокол», — говорится в комментарии.

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В МИДе также отметили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств в рамках «ядерной сделки» были сделаны под санкционным давлением со стороны США, в том числе против космической отрасли ИРИ.

Власти Ирана объявили об очередном сокращении своих обязательств в рамках «ядерной сделки» 6 сентября. По словам президента республики Хасана Роухани, Тегеран отказался от соблюдения ограничений по атомным исследованиям для создания центрифуг, пригодных для обогащения урана.

«Ядерная сделка» была достигнута Ираном и пятеркой постоянных членов Совбеза ООН в 2015 году и предполагала отмену санкций против Тегерана в обмен на сокращение ядерной программы. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о невыполнении Ираном своих обязательств и вышел из соглашения, возобновив санкции.

Теги: Иран, уран, СВПД, МИД России
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