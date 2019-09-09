На Украине произошел взрыв при движении колонны военной техники

В Херсонской области во время передислокации воинской части взорвался прицеп с горючим. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.

По предварительным данным, в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошли возгорание и несколько взрывов. В прицепе находились горюче-смазочные материалы и элементы динамической защиты, которые были полностью уничтожены во время возгорания.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. ГБР рассматривает произошедшее как неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины). Бюро готовит ходатайства в суд о проведении экспертиз.

В конце августа украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области. В Госпогранслужбе сообщили, что произошел взрыв неустановленного предмета в то время, когда военнослужащие отдыхали и разогревали еду. В результате пограничник получил ранение в шею, он скончался в машине скорой помощи.