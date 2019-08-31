Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, пограничный наряд выполнял задание неподалеку от границы с Россией. Отмечается, что военнослужащие прикрывали подступы к границе в пределах Волчанского района.

В Госпогранслужбе рассказали, что 30 августа около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) произошел взрыв неустановленного предмета. В это время военнослужащие отдыхали и разогревали еду.

В результате инцидента пограничник получил ранение в шею. Он скончался в машине скорой помощи. На месте происшествия работают следователи и группа офицеров пограничного ведомства.