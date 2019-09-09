Рэпер Серега заявил о желании получить украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный под псевдонимом Серега, принял решение получить украинский паспорт. Об этом он заявил в эфире украинской передачи «Танцы со звездами».

«Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо», — подчеркнул рэп-исполнитель.

Пархоменко аргументировал свое решение тем, что Украина ассоциируется у него со свободой, а также именно в этой стране он встретил мать своих детей. Более того, на Украине живут его родной дядя и большое число родственников.

Сергей Пархоменко стал известным после выхода его песни «Черный бумер». Среди его наиболее популярных композиций — «Возле дома твоего», «Мел судьбы, или Песня Тамерлана», которые стали саундтреками к фильму «Дневной дозор».