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Starbucks $110 (+16,38%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20 Купить
BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
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Softline наняла французского рыцаря и бывшего топ-менеджера Xerox

Как сообщил РБК представитель Softline, в состав совета директоров компании вошел бывший топ-менеджер Xerox и рыцарь Почетного легиона Франции Жак Герс. Softline — одна из крупнейших российских ИТ-компаний, является авторизованным поставщиком ИТ-решений и сервисов Microsoft, Apple, Google Cloud, Oracle, Cisco и др. Помимо России работает на рынках Восточной Европы, Америки и Азии.

Жак Герс с 1980 по 2018 год работал в компании Хеrox. В том числе в 2000–2008 годах он возглавлял Xerox во Франции, в 2008–2010 годах был президентом региона развивающихся рынков компании, в 2010–2013 годах — президентом «Xerox Европа», в 2014–2016 годах — президентом по работе с глобальными клиентами, а в 2017 году отвечал за процесс трансформации компании в Европе.

Звание рыцаря Почетного легиона Франции Герс получил в 2007 году за вклад в развитие французской экономики: он принимал активное участие в переговорах с правительством Франции по вопросам повышения привлекательности французской экономики для иностранных инвесторов.

В Softline Герс занял должность советника председателя правления, будет сопровождать сделки по слиянию и поглощению, а также участвовать в построении стратегических отношений компании с крупными партнерами и вендорами. Как пояснил РБК глобальный гендиректор Softline Сергей Черноволенко, Softline летом 2019 года приняла новую стратегию развития. «Мы движемся в сторону глобализации, укрепления отношений с мировыми вендорами, делаем ставку на развитие сервисных направлений и расширение продуктовой линейки», — рассказал Черноволенко. По его словам, Softline заинтересована в приобретении компаний, которые позволят выйти на новые рынки или расширить продуктовый портфель. Кроме того, Softline намерена расширять географию работы со своими 12 ключевыми партнерами. По словам Черноволенко, круг задач Жака Герса не будет ограничен французским рынком, он будет обеспечивать поддержку в работе с вендорами на глобальном уровне.

Для Softline это уже второй бывший топ-менеджер Xerox среди управленцев после Роя Хардинга, который в 2009–2015 годах отвечал за операционное управление компанией на развивающихся рынках, в 2016–2018 годах был вице-президентом совместного предприятия FujiXerox, а сейчас является президентом Softline International.

Жак Герс передал РБК через пресс-службу, что имел «опыт очень продуктивной работы с Сергеем Черноволенко и Роем Хардингом» и поэтому принял приглашение Softline. Также на решение поработать в российской компании повлияли «любопытство с культурной точки зрения» и интересные задачи, которые предстоит решить, в частности, «выстраивание продуктивных рабочих отношений и сотрудничество с Microsoft в Европе, работа с ключевыми руководителями Softline в качестве наставника, в чем-то коуча, в чем-то бизнес-тренера, и многие др.».

Теги: Softline, правление, смена кадров, кадровые назначения
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