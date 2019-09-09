Медведев назначил нового замминистра просвещения

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Виктора Басюка новым заместителем министра просвещения России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Назначить Басюка Виктора Стефановича заместителем министра просвещения Российской Федерации», — говорится в распоряжении от 6 сентября 2019 года.

Виктор Басюк окончил аспирантуру Педагогического института Иркутского государственного университета. В 2011 году он получил докторскую степень в Московском педагогическом государственном университете.

С 2009 по 2013 год Басюк был министром образования Иркутской области. В 2014 году его назначили на должность заместителя президента Российской академии образования, а в 2018 году он стал советником министра просвещения России.