Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Chevrolet Cruze в Тульской области. Об этом сообщает «Тульская служба новостей».

Авария произошла в понедельник, 9 сентября, на 83-м км трассы Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. Микроавтобус следовал по маршруту Алешня — Тула.

Как говорится в сообщении минздрава области, пять человек, пострадавших в ДТП, были госпитализированы в Тульскую городскую больницу скорой медпомощи, их состоянии не уточняется. Еще четверых направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Chevrolet, попавшего в аварию, проехал на красный сигнал светофора, пишут «Тульские новости».

Ранее, 5 сентября, в Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. ДТП случилось на трассе Иваново — Ковров — Нижний Новгород в 3 км от поселка Палех. Пострадали десять человек, в том числе 10-летний ребенок.