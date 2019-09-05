В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Об этом сообщает портал IvanovoNews со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Иваново — Ковров — Нижний Новгород в 3 км от поселка Палех. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе 10-летний мальчик.

По предварительным данным, грузовик «МАЗ» не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении. Всего в салоне автобуса, следовавшего из Иваново в Пучиж, находились 22 пассажира. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее грузовик на МКАД сбил четырех дорожных рабочих. Авария произошла на 100-м километре автодороги, неподалеку от парка «Лосиный остров». По данным агентства «Москва», в ДТП попали три автомобиля. В результате аварии произошел разлив топлива.