Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.

Пахомов сообщил, что не подавал документы на участие в конкурсе на место мэра. «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно», — сказал чиновник, добавив, что за это время была проделана большая работа. Пахомов отметил, что «уже можно дать возможность порулить и другим». По его словам, решение не участвовать в конкурсном отборе он принял давно.

Пахомов в течение трех лет, с 2006 года, занимал пост мэра Анапы, а затем в 2009 году стал главой Сочи. За свою карьеру он работал первым секретарем Краснодарского городского комитета ВЛКСМ, был вице-президентом ОАО «Кубаньхлебопродукт», вице-мэром Краснодара и замруководителя кубанского департамента комплексного развития курортов и туризма.

Прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, который пройдет 10 сентября, стартовал в начале июля и закончится в четверг, 29 августа. Срок полномочий действующего мэра Пахомова истекает 8 сентября. Претендентов на место мэра выберет специальная комиссия из восьми человек, после чего кандидатуры финалистов будут вынесены на тайное голосование.