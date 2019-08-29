Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,70 -0,11 EUR Бирж. 73,85 -0,08 Brent 60,51 +0,02% USD Нал. 67,04 66,28 EUR Нал. 74,24 73,45 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1071 -0,0003 BTC/USD Бирж. 9 497,60 -242,40 IMOEX 2 707,23 +1,12% RTSI 1 278,78 +0,95% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tiffany & Co. $115 (+34,24%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,24%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
У Бондарчука и Миронова украли телефоны Общество, 14:33 «Ашан» напомнил Алибасову о безопасности правильного применения «Крота» Общество, 14:31 Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина Общество, 14:31 Каковы главные проблемы уголовной ответственности в сфере криптовалют Крипто, 14:30 Кейс: как сеть кафе-мороженых вышла из-под диктата крупных поставщиков Pro, 14:30 В партии Зеленского назвали кандидатов на посты в новом кабинете Украины Политика, 14:18 Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок Политика, 14:16 Россия за пять лет нарастит экспорт СПГ почти втрое Экономика, 14:07 «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Ахмата» Спорт, 14:07 В Минске ответили на слухи об отказе Лукашенко ехать в Польшу без Путина Политика, 14:01 СМИ анонсировали переход футболиста сборной Словении в «Краснодар» Спорт, 13:53 Власти Японии заподозрили Facebook в уклонении от уплаты налогов Общество, 13:50 Как массмаркет становится более экологичным Pro, 13:48 Правительство Украины сложило полномочия Политика, 13:40
Политика ,  
0 
Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок

Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.

Пахомов сообщил, что не подавал документы на участие в конкурсе на место мэра. «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно», — сказал чиновник, добавив, что за это время была проделана большая работа. Пахомов отметил, что «уже можно дать возможность порулить и другим». По его словам, решение не участвовать в конкурсном отборе он принял давно.

Пахомов в течение трех лет, с 2006 года, занимал пост мэра Анапы, а затем в 2009 году стал главой Сочи. За свою карьеру он работал первым секретарем Краснодарского городского комитета ВЛКСМ, был вице-президентом ОАО «Кубаньхлебопродукт», вице-мэром Краснодара и замруководителя кубанского департамента комплексного развития курортов и туризма.

Прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, который пройдет 10 сентября, стартовал в начале июля и закончится в четверг, 29 августа. Срок полномочий действующего мэра Пахомова истекает 8 сентября. Претендентов на место мэра выберет специальная комиссия из восьми человек, после чего кандидатуры финалистов будут вынесены на тайное голосование.

Теги: Сочи, выборы мэра
Материалы по теме
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам
Общество
В минздраве Краснодарского края опровергли отсутствие преднизолона в Сочи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter