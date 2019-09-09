В Ереване при посадке на пассажирский рейс авиакомпании «Сибирь» в Москву пассажир заявил, что в его ручной клади находится бомба. Полиция задержала мужчину, сообщает комитет гражданской авиации Армении в Facebook.

«Во время посадки на рейс 908 Ереван — Москва авиакомпании «Сибирь» один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади находится бомба», — говорится в сообщении.

Об инциденте немедленно сообщили службе авиационной безопасности аэропорта и полиции, после чего пассажир был задержан. В ходе проверки сообщения сотрудники службы осмотрели ручную кладь нарушителя, багаж других пассажиров и самолет. Взрывное устройство и запрещенные к провозу предметы они не обнаружили. Заявившего о бомбе пассажира доставили в полицейский участок аэропорта Звартноц, сейчас проводится расследование по факту произошедшего.

В конце мая в парижском аэропорту задержали приземлившийся лайнер «Аэрофлота», прилетевший из Шереметьево. Причиной стало поступившее в аэропорт анонимное сообщение о бомбе, находящейся на борту. Сотрудники французских правоохранительных органов окружили самолет «Аэрофлота» и начали его проверку с кинологами, не выпуская пассажиров, которые смогли попасть в аэропорт спустя более чем полчаса.