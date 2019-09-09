British Airways отменила почти все рейсы из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways отменила почти все рейсы до 11 сентября из-за забастовки пилотов. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Как подчеркнули в British Airways, из-за того, что Британская ассоциация пилотов авиакомпании (BALPA) не предоставила сведения об участниках забастовки, они не могли предугадать, какое число пилотов выйдут на работу. «Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как отменить почти 100% наших рейсов», — говорится в заявлении.

По данным BBC, авиакомпания отменила около 1,7 тыс. рейсов.

Администрация авиакомпании отметила, что она готова вернуться к переговорам с BALPA, чтобы решить вопрос о зарплатах пилотов. Отмечается, что спор длится уже несколько месяцев.