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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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«Аэрофлот» отменил рейсы в Италию из-за забастовок сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов в Рим, Болонью и Милан 21 мая, а также перенесла вылеты в Болонью и Рим, намеченные на 22 мая, из-за забастовок наземного персонала в Италии, сообщается на сайте компании.

В Шереметьево отменили вылеты рейсов SU2424 (в Болонью), SU2410 (в Милан), SU2418 и SU2406 (оба в Рим), назначенные на 21 мая. Запланированный в этот день рейс SU2404 (Москва — Рим) перенесли больше чем на три часа (с 18:40 на 22:05), а SU2405 (Рим — Москва) — больше чем на два (с 23:55 на 2:05 по местному времени).

Рейс SU2429 из Болоньи в Москву, запланированный на 22 мая, вылетит раньше — в 23:50 вместо 00:05 по местному времени.

Как сообщается на сайте итальянской авиакомпании Alitalia, в связи с забастовкой перевозчик отменил около половины междугородних и международных рейсов. Вылеты, запланированные 21 мая с 7:00 до 10:00 по местному времени, а также с 18:00 до 21:00, будут выполнены по расписанию.

Теги: «Аэрофлот», забастовка, вылет, Италия
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