Единый день голосования-2019 , 09 сен, 11:52
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На выборах в Астраханской области врио главы региона набрал более 75%
По результатам обработки 100% голосов на выборах губернатора Астраханской области побеждает временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин, сообщается на сайте избиркома.
Действующий врио Астраханской области Игорь Бабушкин набрал 75,64%. В выборах он участвовал как самовыдвиженец.
На втором месте оказался коммунист Николай Арефьев с 11,81% голосов. Далее следуют Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,12% и Сергей Сычев (Партия пенсионеров) 4,82%.
В Астраханской области в единый день голосования 8 сентября прошли выборы главы региона. В общей сложности губернаторов в этот день выбирали в 16 субъектах Федерации.