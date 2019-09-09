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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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На выборах в Астраханской области врио главы региона набрал более 75%

По результатам обработки 100% голосов на выборах губернатора Астраханской области побеждает временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин, сообщается на сайте избиркома.

Действующий врио Астраханской области Игорь Бабушкин набрал 75,64%. В выборах он участвовал как самовыдвиженец.

На втором месте оказался коммунист Николай Арефьев с 11,81% голосов. Далее следуют Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,12% и Сергей Сычев (Партия пенсионеров) 4,82%.

В Астраханской области в единый день голосования 8 сентября прошли выборы главы региона. В общей сложности губернаторов в этот день выбирали в 16 субъектах Федерации.



 

Теги: выборы, губернатор, Астраханская область
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