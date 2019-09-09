Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

«ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для ВМФ России от 8 тыс. до 25 тыс. л.с. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386», — заявил Шмотин.

Проблемы с поставками силовых установок с Украины начались в 2014 году — бывший тогда президентом страны Петр Порошенко запретил предприятиям оборонно-промышленного комплекса сотрудничать с российскими компаниями. Также Киев в целом запретил поставку военной продукции на территорию России.

Из-за отсутствия поставок с украинского завода «Зоря-Машпроект» в 2016 году было остановлено производство фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». В 2017-м президент России Владимир Путин заявлял, что НПО «Сатурн» ведет работу по организации производства газотурбинных двигателей для военных кораблей еще с 2014 года.

В Объединенной судостроительной компании сообщали, что российский флот начнет получать фрегаты с отечественными двигателями с 2020 года. В мае на предприятии сообщили, что работа по созданию российских силовых установок на замену украинским практически завершена.