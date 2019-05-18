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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Судостроители решили возникшую из-за Украины проблему постройки фрегатов
По словам главы Объединенной судостроительной компании, (ОСК), работа по созданию двигателей, ранее производившихся на Украине, завершена на 99,5%
Фото: Николай Протопопов / РИА Новости

В России воссоздали судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производили на Украине, рассказал в интервью радио «Звезда» глава ОСК Алексей Рахманинов, передает «РИА Новости».

По его словам, в НПО «Сатурн» удалось «воссоздать две принципиальных машины» с максимальной мощностью до 20 тыс. лошадиных сил. «В этом смысле мы закрыли потребность для строящихся фрегатов и, возможно, корветов, сторожевых кораблей с точки зрения энергетики», — сказал Рахманинов.

Проблемы с поставками силовых установок начались в 2014 году. Тогда президент Украины Петр Порошенко запретил предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны сотрудничество с российскими компаниями.

Кроме того, Киев ввел эмбарго на поставки всей военной продукции на территорию России, в том числе той, которая была оплачена. В ОСК заявляли, что намерены через суд добиваться от Украины поставок двигателей.

В корпорации также говорили, что ВМФ России начнет получать фрегаты с российскими двигателями уже с 2020 года.

Фотогалерея 
Военная техника, которая останется без украинских комплектующих

В 2016-м было остановлено производство фрегатов «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Планировалось, что двигатели для этих кораблей поставит украинский завод «Зоря-Машпроект».

Президент России Владимир Путин в апреле 2017-го заявлял, что НПО «Сатурн» занимается работой по организации производства газотурбинных двигателей для военных кораблей еще с 2014 года. «К сожалению, не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла», — говорил он на заседании Военно-промышленной комиссии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: двигатели, судостроители
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