Судостроители решили возникшую из-за Украины проблему постройки фрегатов

По словам главы Объединенной судостроительной компании, (ОСК), работа по созданию двигателей, ранее производившихся на Украине, завершена на 99,5%

Фото: Николай Протопопов / РИА Новости

В России воссоздали судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производили на Украине, рассказал в интервью радио «Звезда» глава ОСК Алексей Рахманинов, передает «РИА Новости».

По его словам, в НПО «Сатурн» удалось «воссоздать две принципиальных машины» с максимальной мощностью до 20 тыс. лошадиных сил. «В этом смысле мы закрыли потребность для строящихся фрегатов и, возможно, корветов, сторожевых кораблей с точки зрения энергетики», — сказал Рахманинов.

Проблемы с поставками силовых установок начались в 2014 году. Тогда президент Украины Петр Порошенко запретил предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны сотрудничество с российскими компаниями.

Кроме того, Киев ввел эмбарго на поставки всей военной продукции на территорию России, в том числе той, которая была оплачена. В ОСК заявляли, что намерены через суд добиваться от Украины поставок двигателей.

В корпорации также говорили, что ВМФ России начнет получать фрегаты с российскими двигателями уже с 2020 года.