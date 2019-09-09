В Ставрополье действующий глава региона Владимиров набрал более 79%

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который выдвигался от «Единой России», одерживает победу на выборах главы региона с 79,65% голосов после обработки 99,92% протоколов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, за кандидата от «Единой России» отдали голоса более 1 млн избирателей. Для победы на выборах губернатора необходимо набрать минимум 50% плюс один голос.

Второе место занял представитель КПРФ Виктор Соболев, который набрал 9,29%, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов с 3,97%. Кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Николай Кряжев набрал 2,83% и опередил выдвиженца «Справедливой России» Андрея Кузьмина (2,57%). Как сообщается на сайте избирательной комиссии Ставропольского края, явка на выборах по состоянию на 4:40 мск 9 сентября составила 66,89%.