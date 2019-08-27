В Ленкоме сообщили о состоянии госпитализированного Марка Захарова

Состояние художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова улучшилось. Об этом РБК сообщил директор театра Марк Варшавер.

Худрука «Ленкома» госпитализировали в клиническую больницу им. С.П.Боткина 20 августа с подозрением на воспаление легких. «Он уже вылечился от воспаления легких. Сейчас он восстанавливается, чтобы новый сезон провести в хорошей форме. Ему заодно что-то проверяют, делают капельницы», — объяснил Варшавер.

По его словам, Захаров планирует прийти на сбор труппы 3 сентября.

Народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1973 года он является главным режиссером «Ленкома». Захаров выступил режиссером таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев» и других.