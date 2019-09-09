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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Врио губернатора Забайкалья набрал на выборах почти 90% голосов

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона, набрав 89,61% голосов по итогам обработки 99,89% протоколов УИК, сообщает ЦИК.  

За Осипова проголосовали 248,5 тыс. избирателей. Второе место с существенным отрывом заняла кандидат от Партии пенсионеров Елена Краузе, получившая 3,33% голосов. Третье место с 2,59% получил Вячеслав Ушаков, представляющий «Патриотов России». На четвертой строчке разместилась кандидат от Партии роста Яна Шпак с 2,07%. Явка на выборах в регионе составила 35,07%, в них приняли участие около 277,7 тыс. избирателей.

Осипов занимает должность врио губернатора Забайкальского края с октября 2018 года, до этого он был первым замглавы Минвостокразвития. Об участии в выборах в качестве самовыдвиженца он сообщил в начале июня.

В воскресенье, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования. Выборы разных уровней состоялись во всех 85 субъектах Федерации. 

Теги: Забайкалье, Александр Осипов, выборы
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