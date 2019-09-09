Врио губернатора Забайкалья набрал на выборах почти 90% голосов

Врио губернатора Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов побеждает на выборах главы региона, набрав 89,61% голосов по итогам обработки 99,89% протоколов УИК, сообщает ЦИК.

За Осипова проголосовали 248,5 тыс. избирателей. Второе место с существенным отрывом заняла кандидат от Партии пенсионеров Елена Краузе, получившая 3,33% голосов. Третье место с 2,59% получил Вячеслав Ушаков, представляющий «Патриотов России». На четвертой строчке разместилась кандидат от Партии роста Яна Шпак с 2,07%. Явка на выборах в регионе составила 35,07%, в них приняли участие около 277,7 тыс. избирателей.

Осипов занимает должность врио губернатора Забайкальского края с октября 2018 года, до этого он был первым замглавы Минвостокразвития. Об участии в выборах в качестве самовыдвиженца он сообщил в начале июня.

В воскресенье, 8 сентября, в России состоялся единый день голосования. Выборы разных уровней состоялись во всех 85 субъектах Федерации.