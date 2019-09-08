ВЦИОМ дал экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей

ВЦИОМ дал экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзитполов на выборах главы Республики Алтай и губернаторов Мурманской и Архангельской областей.

По данным центра, явка на выборах главы Алтая составила 46,9%. Согласно экзитполам, лидирует кандидат от «Единой России» Олег Хорохордин, набравший 61,4% голосов. Кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина поддержали 28% избирателей, Дмитрий Софронов от ЛДПР получил 7,3% голосов. Указывается, что 40,9% респондентов отказались от ответа.

На выборах губернатора Мурманской области с 63,1% голосов лидирует баллотировавшийся от «Единой России» Андрей Чибис. Кандидат от ЛДПР Максим Белов набрал 17,8%, Михаил Антропов от КПРФ — 11,1%, Василий Буров от «Справедливой России» — 2,5%, Геннадий Тупикин от партии пенсионеров — 1,6%, Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» получил 1,3% голосов. Явка составила 34,6%. От ответа отказались 36% респондентов.

В Астраханской области экзитполы показали победу самовыдвиженца Игоря Бабушкина, набравшего 80, 4% при явке в 29,3%. Кандидат от КПРФ Николай Арефьев получил 11,1%, Тимофей Щербаков от ЛДПР — 3, 8%, Сергей Сычев от РППСС — 3,5%. От ответа отказался 31% опрошенных.

8 сентября в России прошел единый день голосования, выборы разных уровней состоялись во всех 85 субъектах страны.