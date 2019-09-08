СПЧ не обнаружил значительных нарушений на выборах в России

СПЧ не обнаружил значительных нарушений на выборах в России

Выборы 8 сентября в России прошли без значительных нарушений. Об этом говорится в релизе Совета по правам человека при президенте по итогам единого дня голосования.

Мониторинговая рабочая группа по выборам СПЧ (МРГ) проводила наблюдение за ходом избирательного процесса в 12 регионах России. СПЧ опубликовал отчеты своих наблюдателей, работавших в девяти из них. В Москве наблюдатели обратили внимание на непрозрачные урны на одном из участков, однако после проверки наблюдатели установили, что они соответствуют всем требованиям. Еще на одном участке члены МРГ попросили покинуть помещение для голосования волонтеров, которые дарили подарки проголосовавшим.

В других регионах, несмотря на отдельные замечания и конфликтные ситуации, значительных нарушений также члены МРГ не выявили. В Новосибирске член СПЧ Ирина Киркора в числе замечаний высказала предложение «обеспечить УИК кулерами с водой».

Выборы различного уровня 8 сентября проходили во всех 85 регионах России. В 16 регионах проводились выборы главы субъекта Федерации, в 13 регионах состоятся выборы в заксобрания и областные думы.