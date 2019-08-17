В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника миссии в Донбассе

В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника миссии в Донбассе

В Донбассе, в районе населенного пункта Золотое-4, был обстрелян беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте организации

Во время полета дрона команда миссии услышала 8 выстрелов из стрелкового оружия, после чего благополучно приземлила аппарат и покинула район, отмечается в отчете ОБСЕ.

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что обстрелы производились для сокрытия прибывших в район населенного пункта двух бронетранспортеров украинских вооруженных сил. По словам пресс-офицера ведомства Ивана Филипоненко, командующий оперативно-тактической группировкой (ОТП) «Север» ВС Украины Олег Микац объявил о денежном вознаграждении за каждый сбитый беспилотник ОБСЕ. Филипоненко также заявил, что 14 августа украинские ВС сбили беспилотный летательный аппарат миссии в районе населенного пункта Счастье.

2 июля миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в районе Золотого.