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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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«Дело 27 июля» ,  
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В Москве задержали активистов в футболках о «деле 27 июля»

У здания мэрии в Москве задержали активистов, пришедших к рамкам металлоискателей в футболках в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом сообщила РБК сотрудник «Открытой России» Татьяна Усманова.

Усманова была задержана на Тверской улице сотрудниками полиции, на ней была футболка в поддержку фигурантов «дела 27 июля». По ее словам, полицейские не пояснили причину задержания. Усманова сообщила, что кроме нее в автозаке находились Мария Чёрных, Елена Филина, Илья Азар, Виктор Котов, Максим Кондратьев, Анастасия Хромова, Мария Кузнецова, Мария Алехина и Виктория Ивлева.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

Журналистка Виктория Ивлева сообщила РБК, что находится в автозаке в Козихинском переулке.

«Нас десять человек. А в соседнем еще пять, список пополняется», — заявила она. По словам журналистки, активисты были задержаны после того, как прошли через рамки металлоискателей, некоторые из них были одеты в футболки с надписью «Свободу узникам статьи 212 УК РФ».

Сотрудники полиции также задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара, но опустили спустя несколько минут. Как сообщил сам Азар в своем Telegram-канале, он лишь хотел поддержать друзей. Журналист пояснил, что автозак доехал до Тверского ОВД, где его вывели из автозака, после чего извинились, сославшись на произошедшую ошибку.

По данным «ОВД-Инфо», всего полиция задержала 18 человек, их повезли в ОВД Мещанский.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не ответили на звонки РБК.

«Дело 27 июля» — совокупное обозначение уголовных дел о массовых беспорядках (ст. 212 УК России) и нескольких дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК России). По этим делам было арестовано свыше десяти человек после состоявшейся 27 июля в центре Москвы не санкционированной властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Теги: задержание, Москва, новости РБК
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