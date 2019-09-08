В Москве задержали активистов в футболках о «деле 27 июля»

У здания мэрии в Москве задержали активистов, пришедших к рамкам металлоискателей в футболках в поддержку фигурантов «московского дела». Об этом сообщила РБК сотрудник «Открытой России» Татьяна Усманова.

Усманова была задержана на Тверской улице сотрудниками полиции, на ней была футболка в поддержку фигурантов «дела 27 июля». По ее словам, полицейские не пояснили причину задержания. Усманова сообщила, что кроме нее в автозаке находились Мария Чёрных, Елена Филина, Илья Азар, Виктор Котов, Максим Кондратьев, Анастасия Хромова, Мария Кузнецова, Мария Алехина и Виктория Ивлева.

Журналистка Виктория Ивлева сообщила РБК, что находится в автозаке в Козихинском переулке.

«Нас десять человек. А в соседнем еще пять, список пополняется», — заявила она. По словам журналистки, активисты были задержаны после того, как прошли через рамки металлоискателей, некоторые из них были одеты в футболки с надписью «Свободу узникам статьи 212 УК РФ».