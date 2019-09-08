Явка на электронных участках в Москве составила 87,7%

Явка на электронных участках для голосования на выборах в Мосгордуму к 18:00 превысила 87%. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Все ровно по трем округам: 87%, 88% и 87%», — сказал Горбунов.

Система электронного голосования в Москве была внедрена в этом году, ее тестирование проводилось в июле. Для участия в выборах дистанционно москвичам было необходимо заранее зарегистрироваться. Всего свои голоса на электронных избирательных участках намеревались подать 11,2 тыс. человек.

Утром 8 сентября в работе системы электронного голосования наблюдался сбой. В мэрии Москвы его связали с нарушениями работы устройств для шифрования. На избирательный процесс инцидент не повлиял, заверили чиновники.