Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии

В Германии три российских участника международного проекта Future Spaces, приехавшие из Красноярска, пострадали в результате взрыва газового баллона. Об этом говорится в сообщении общественной организации «Интерра».

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 августа, в гостевом доме в городе Хитцаккер. Из-за утечки взорвался газовый баллон. Один из координаторов, 24-летний Николай Бахалханов, и участник российской группы 18-летний Александр Юрченко оказались в непосредственной близости от взрыва. В результате происшествия Бахалханов получил ожог 50% поверхности тела, Юрченко — 22%. Пострадавших доставили на вертолете в медучреждения Гамбурга, остальным потерпевшим оказали психологическую помощь. Был легко ранен также участник программы из Танзании, его доставили в местную больницу.

Как сообщает общественная организация, сейчас россияне находятся в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. По предварительной информации, они на несколько недель останутся на лечении в Германии, а затем вернутся на родину.

Future Spaces — международная программа для молодежи 18–26 лет из России, Германии и Танзании, проходящая с 12 по 30 августа. Участники образовательного проекта исследуют городские пространства и обмениваются опытом. «Интерра» — один из организаторов проекта.