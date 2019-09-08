В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму

В Совфеде ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму

Протесты Киева против проведения выборов в Крыму и Севастополе можно считать попыткой вмешательства в избирательный процесс, заявила РБК член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди.

«Заявление МИД Украины должно рассматриваться как открытое вмешательство в российские выборы на региональном уровне», — сказала она.

По мнению Ковитиди, такие действия не способствуют улучшению отношений между странами, надежды на которое появились после обмена заключенными. «Настоящее вмешательство не способствует укреплению двусторонних отношений, на которые, в частности, настроена Россия своей внешнеполитической повесткой в отношении Украины. Подтверждением этой миротворческой повестки явился правовой прецедент в части обмена задержанных лиц, который состоялся буквально недавно», — заявила Ковитиди.

В единый день голосования в Крыму и Севастополе избирают депутатов в местные заксобрания. В Киеве заявили протест против голосования на полуострове, заявив, что его результаты будут «юридически ничтожными». Организаторов выборов в Крыму украинские власти пообещали привлечь к ответственности.