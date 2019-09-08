В Москве избирком пожаловался в МВД на агитацию за кандидата от «Яблока»

В Москве избирком пожаловался в МВД на агитацию за кандидата от «Яблока»

Окружная избирательная комиссия в избирательном округе № 8 в Москве потребовала от полиции пресечь незаконную агитацию за кандидата в Мосгордуму от «Яблока» Дарью Беседину. Об этом говорится в обращении избиркома в МВД (есть в распоряжении РБК).

По данным избиркома, агитационные материалы за Беседину раздавали 7 сентября (в день тишины) в четырех точках в Москве. Раздачу листовок волонтеры сопровождали «устной агитацией». В печатных материалах не были указаны выходные данные — информация о тираже, изготовителе, о том, кто их заказал. Это, как отметили в ОИК, нарушает избирательное законодательство.

«Просим вас принять меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных агитационных материалов и их изъятию, установить изготовителей указанных материалов и источник их оплаты», — говорится в обращении ОИК в МВД.

Жалоба на агитацию за Беседину поступила в избирком от члена ОИК № 8 с правом совещательного голоса Вячеслава Паланто, юриста московского отделения КПРФ (есть в распоряжении РБК).