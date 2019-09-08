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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Сечин заявил о дате постройки металлургического комплекса для «Звезды»

Металлургический комплекс, который обеспечит судоверфи «Звезда» широкоформатным стальным листом, может быть построен через пять лет. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1».

«Мы сейчас в стадии проектирования находимся, поэтому это где-то лет через пять», — сказал Сечин (цитата по ТАСС). Он объяснил, что такой завод необходим, так как железнодорожным путем нельзя провезти стальной лист длиной 24 м, необходимый для эффективного строительства корпусов. Он отметил, что такое предприятие должно располагаться в достаточной близости к судоверфи, чтобы лист можно было доставить по морю.

Строительством судоверфи занимается «Роснефть» совместно с «Роснефтегазом» и Газпромбанком. Она строится по двум очередям: объекты первой должны быть сданы в 2012–2019 годах, а второй — в 2018–2024 годах. Первая очередь позволит строить небольшие по размеру суда снабжения, суда сейсморазведки, а также арктические танкеры. Вторая очередь позволит строить более тяжелые газовозы, плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти, а также любые типы буровых платформ.

В начале сентября «Звезда» в третий раз расторгла контракты с подрядчиком. Близкий к правительству источник рассказал РБК, что в этой связи запуск первой очереди судоверфи может быть отложен на год.

Теги: Игорь Сечин, верфь «Звезда»
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