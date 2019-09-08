МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что за последние годы в Европу вернулись около 2 тыс. боевиков, воевавших в Сирии и Ираке. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов. Он подчеркнул, что тенденции роста количества терактов в мире свидетельствуют о том, что терроризм является общей мировой проблемой.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают главным источником террористической угрозы США (15% опрошенных). На втором месте — запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (11% опрошенных). При этом 8% респондентов не видят террористических угроз в отношении России. В то же время доля россиян, которые отмечают значительное усиление угрозы терроризма, за последние восемь лет увеличилось с 9 до 15%. Но большинство (80%) опрошенных уверены, что российские власти смогут защитить население от возможных террористических атак.